Шамиль Газизов назвал Гамида Агаларова лучшим нападающим России

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал форварда клуба Гамида Агаларова лучшим нападающим России.



«Специалисты, болельщики, которые смотрели сегодняшний матч, видели, что у Агаларова было много моментов. Он провёл очень хорошую игру и забил как настоящий нападающий. Выполнил свою работу на пятёрку. На сегодняшний день Агаларов — лучший нападающий страны, не побоюсь этого сказать. Он доказывает это делом. Гамид молодец, хотел бы поздравить его болельщиков, болельщиков «Уфы», что у нас вырос такой футболист», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил 19-й гол в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. 21-летний футболист является лучшим бомбардиром турнира. Сегодня, 14 мая, состоялся матч «Уфа» — «Арсенал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Гамид Агаларов забил победный мяч.

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