«Локомотив» — «Динамо»: Фёдор Смолов открыл счёт

Сегодня, 14 мая, проходит матч «Локомотив» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».



На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Фёдор Смолов. Он воспользовался нерасторопностью защиты соперника и поразил ворота Маринато Гильерме.

«Динамо» набрало 52 очка в 28 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (44) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».