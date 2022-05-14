Андрей Лунёв дебютировал за «Байер» в Бундеслиге
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Сегодня, 14 мая, в рамках 34-го тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене местный «Байер» встречается с «Фрайбургом». В стартовом составе домашней команды вышел российский вратарь Андрей Лунёв.
Для 30-летнего Лунёва это первый матч в чемпионате Германии. Он перешёл в леверкузенскую команду на правах аренды летом 2021 года и успел выйти на поле в одном официальном матче. 9 декабря 2021 года Лунёв вышел в матче с венгерским клубом «Ференцварош» (0:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Байер» заканчивает сезон в немецкой Бундеслиге. Команда Херардо Сеоане не поднимется по итогам сезона выше третьего места. Первое место досрочно заняла «Бавария», второй стала дортмундская «Боруссия».
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