«Локомотив» — «Динамо»: Фомин укрепил преимущество гостей
Поделиться
Сегодня, 14 мая, проходит матч «Локомотив» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Даниил Фомин реализовал пенальти. Едвай снёс Фёдора Смолова в своей штрафной, после чего Сергей Иванов назначил 11-метровый удар. Фомин развёл мяч и Гильерме по разным углам и упрочил преимущество «Динамо» в счёте.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» набрало 52 очка в 28 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (44) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
Комментарии
- 14 мая 2022
-
18:03
-
18:02
-
17:55
-
17:50
-
17:37
-
17:34
-
17:32
-
17:25
-
17:21
-
17:10
-
17:08
-
17:07
-
17:01
-
16:50
-
16:43
-
16:40
-
16:39
-
16:37
-
16:24
-
16:19
-
16:11
-
16:11
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:52
-
15:52
-
15:45
-
15:45
-
15:27
-
15:25
-
15:21
-
15:00
-
14:54
-
14:50
Партнерский контент