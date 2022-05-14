«Локомотив» — «Динамо»: Фомин укрепил преимущество гостей

Сегодня, 14 мая, проходит матч «Локомотив» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.



Даниил Фомин реализовал пенальти. Едвай снёс Фёдора Смолова в своей штрафной, после чего Сергей Иванов назначил 11-метровый удар. Фомин развёл мяч и Гильерме по разным углам и упрочил преимущество «Динамо» в счёте.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо» набрало 52 очка в 28 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (44) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».