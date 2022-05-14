«Борнмут» готов приобрести защитника «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Натаниел Филлипс, выступающий на правах аренды за «Борнмут», может остаться в нынешней команде на постоянной основе. «Борнмут» готов предложить за 25-летнего футболиста € 7 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
Филлипс является воспитанником «Болтона». Он перешёл в «Ливерпуль» в 2016 году и с тех пор провёл за основную команду мерсисайдцев 24 матча, в которых забил гол и отдал результативную передачу.
С 2019 по 2020 год Филлипс выступал на правах аренды за немецкий «Штутгарт», а в «Борнмут» перешёл на правах аренды до конца сезона в зимнее трансферное окно. В 18 матчах за команду Филлипс заработал четыре жёлтые карточки.
Уэйн Руни был настоящим королём английской Премьер-лиги (РПЛ). Вспоминаем его достижения в лиге в качестве игрока:
- 14 мая 2022
-
18:03
-
18:02
-
17:55
-
17:50
-
17:37
-
17:34
-
17:32
-
17:25
-
17:21
-
17:10
-
17:08
-
17:07
-
17:01
-
16:50
-
16:43
-
16:40
-
16:39
-
16:37
-
16:24
-
16:19
-
16:11
-
16:11
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:52
-
15:52
-
15:45
-
15:45
-
15:27
-
15:25
-
15:21
-
15:00
-
14:54
-
14:50