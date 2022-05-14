«Борнмут» готов приобрести защитника «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Натаниел Филлипс, выступающий на правах аренды за «Борнмут», может остаться в нынешней команде на постоянной основе. «Борнмут» готов предложить за 25-летнего футболиста € 7 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Филлипс является воспитанником «Болтона». Он перешёл в «Ливерпуль» в 2016 году и с тех пор провёл за основную команду мерсисайдцев 24 матча, в которых забил гол и отдал результативную передачу.

С 2019 по 2020 год Филлипс выступал на правах аренды за немецкий «Штутгарт», а в «Борнмут» перешёл на правах аренды до конца сезона в зимнее трансферное окно. В 18 матчах за команду Филлипс заработал четыре жёлтые карточки.

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