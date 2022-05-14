Захарян забил 10 голов в РПЛ в возрасте 18 лет и 11 месяцев, раньше только Дзагоев

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян отличился забитым мячом в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Локомотивом». Футболист забил свой 10-й мяч в турнире в возрасте 18 лет и 11 месяцев. В более молодом возрасте этой отметки достиг лишь хавбек ЦСКА Алан Дзагоев (18 лет 9 месяцев). Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Захаряну для достижения этой отметки понадобился 41 матч, Дзагоеву — 23. Отмечается, что оба футболиста забили свои 10-е голы в лиге в ворота московского «Локомотива».

Всего в нынешнем сезоне Захарян забил восемь голов и отдал девять результативных передач в 31 матче.

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