Франсуа Камано: Захарян хорошо исполнил свой момент

Полузащитник «Локомотива» Франсуа Камано подвёл итоги первого тайма в матче 28-го тура РПЛ с «Динамо».
«Мы хорошо начали матч. Первые 15 минут мы провели неплохо, несмотря на то что пропустили. Потом мы отквитали 1 гол, но Захарян хорошо исполнил свой момент и вывел соперников вперёд. Теперь нам надо вернуться в игру. Получим от тренера рекомендации на 2-й тайм и постараемся настроиться на матч», — сказал Камано в эфире телеканала «Матч».
Сейчас между собой в 28-м туре РПЛ играют «Локомотив» и «Динамо». После 1-го тайма бело-голубые ведут со счётом 3:1.
«Динамо» набрало 52 очка в 28 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (44) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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