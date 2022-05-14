«С юбилеем, великий тренер». Болельщики «Локомотива» адресовали баннер Юрию Сёмину
Поделиться
Сегодня, 14 мая, проходит матч «Локомотив» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Фанаты домашней команды опубликовали баннер, адресованный бывшему главному тренеру Юрию Сёмину.
Фото: Андрей Панков
«С юбилеем, великий тренер», — гласит надпись на баннере.
11 мая Юрию Сёмину исполнилось 75 лет. Специалист тренировал «Локомотив» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010, а также с 2016 по 2020 год. Под его руководством московская команда выигрывала три чемпионата, шесть Кубков и три Суперкубка России. Также «Локомотив» побеждал в розыгрыше Кубка Содружества.
Действующим главным тренером «Локомотива» является Заур Хапов. Сёмин в 2021 году тренировал «Ростов».
Комментарии
- 14 мая 2022
-
18:03
-
18:02
-
17:55
-
17:50
-
17:37
-
17:34
-
17:32
-
17:25
-
17:21
-
17:10
-
17:08
-
17:07
-
17:01
-
16:50
-
16:43
-
16:40
-
16:39
-
16:37
-
16:24
-
16:19
-
16:11
-
16:11
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:52
-
15:52
-
15:45
-
15:45
-
15:27
-
15:25
-
15:21
-
15:00
-
14:54
-
14:50
Партнерский контент