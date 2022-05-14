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«С юбилеем, великий тренер». Болельщики «Локомотива» адресовали баннер Юрию Сёмину

«С юбилеем, великий тренер». Болельщики «Локомотива» адресовали баннер Юрию Сёмину
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Сегодня, 14 мая, проходит матч «Локомотив» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Фанаты домашней команды опубликовали баннер, адресованный бывшему главному тренеру Юрию Сёмину.

Фото: Андрей Панков

«С юбилеем, великий тренер», — гласит надпись на баннере.

11 мая Юрию Сёмину исполнилось 75 лет. Специалист тренировал «Локомотив» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010, а также с 2016 по 2020 год. Под его руководством московская команда выигрывала три чемпионата, шесть Кубков и три Суперкубка России. Также «Локомотив» побеждал в розыгрыше Кубка Содружества.

Действующим главным тренером «Локомотива» является Заур Хапов. Сёмин в 2021 году тренировал «Ростов».

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