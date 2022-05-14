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Болельщики «Динамо» почтили память вдовы Яшина, матч с «Локо» начался с минуты молчания

Болельщики «Динамо» почтили память вдовы Яшина, матч с «Локо» начался с минуты молчания
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Сегодня, 14 мая, проходит матч «Локомотив» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч начался с минуты молчания в связи с кончиной Валентины Тимофеевны Яшиной — вдовы советского вратаря Льва Яшина. Фанаты бело-голубых разместили на трибунах баннер в память о Валентине Тимофеевне.

Фото: Андрей Панков

«В.Т. Яшина, светлая память», — гласит надпись на баннере.

Валентины Тимофеевны Яшиной не стало 10 мая на 92-м году жизни. Валентина Тимофеевна была замужем за Львом Ивановичем с 1954 по 1990 год, когда Яшин скончался. Легендарный голкипер всё время своей профессиональной карьеры выступал за один клуб – московское «Динамо». Лев Яшин дебютировал за бело-голубых в 1950 году, а в 1971-м повесил бутсы на гвоздь.

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