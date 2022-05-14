«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

Сегодня, 14 мая, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встретятся «Ахмат» и «Крылья Советов» (Самара). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Карапузов, Швец, Умаев.



Запасные: Гудиев, Мелихов, Лысцов, Нижич, Тодорович, Кадыров, Коновалов, Садулаев, Харин, Конате, Себай, Альсултанов.



«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Барач, Солдатенков, Бейл, Якуба, Костанца, Ежов, Зиньковский, Сарвели, Цыпченко.



Запасные: Ломаев, Фролов, Божин, Гапонов, Гудков, Коваленко, Витюгов, Смирнов, Липовой, Игнатьев, Глушенков.

Встреча «Ахмат» — «Крылья Советов» начнётся в 19:00 мск.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным. Помогать ему будут Илья Елеференко и Игорь Князев. Резервный судья — Константин Аверьянов. За VAR отвечают Иван Сиденков и Дмитрий Сафьян.