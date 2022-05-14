«Локомотив» — «Динамо»: Керк сравнял счёт в матче

Сегодня, 14 мая, проходит матч «Локомотив» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Гирано Керк сравнял счёт в игре. Рифат Жемалетдинов забросил мяч в штрафную, Вильсон Изидор в касание скинул его на Яна Кухту — удар чешского форварда пришёлся в Романа Евгеньева, после чего Керк добил мяч в пустые ворота.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» набрало 52 очка в 28 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (44) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 14 мая 2022
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