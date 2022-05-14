Гурам Аджоев останется руководителем «Арсенала» в следующем сезоне

Руководство тульского «Арсенала» останется во главе клуба на следующий сезон. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Информация о том, что в клубе будет новое руководство, а Гурам Аджоев покинет своей пост, не соответствует действительности», — сказал источник «Чемпионата».

Напомним, сегодня, 14 мая, тульская команда проиграла в выездном матче «Уфе» (1:2) в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и лишилась шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе страны при нынешнем формате проведения.

У «Арсенала» в 29 матчах РПЛ 23 набранных очка, у «Уфы» и «Урала», идущих на 15-м и 14-м местах турнирной таблицы, соответственно, по 27 очков. В последнем туре команда Миодрага Божовича сыграет с «Уралом» дома.