Борьба за медали чемпионата России: турнирные расклады

Сегодня московское «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги (3:3). Бело-голубые вернулись на второе место в чемпионате.
На данный момент в российском первенстве сложилась следующая турнирная ситуация: «Зенит» досрочно стал чемпионом. «Динамо» с 53 очками располагается на втором месте, «Сочи» с аналогичным количеством очков замыкает тройку лучших команд страны, а ЦСКА набрал 47 очков и занимает 4-е место в РПЛ. «Динамо» и «Сочи» провели по 29 матчей, а ЦСКА на один меньше — завтра ему предстоит противостояние с «Краснодаром» в рамках 29-го тура.
В заключительном туре «Динамо» предстоит встретиться с «Сочи» на своём поле. Следовательно, если «Динамо» обыграет «Сочи», то займёт второе место в чемпионате страны, если сыграет вничью, то также станет серебряным призёром турнира, так как в 1-м круге розыгрыша москвичи обыграли южан со счётом 1:0.
Если бело-голубые проиграют «барсам», то пропустят вперёд «Сочи». При этом шансы на бронзовые медали появятся у ЦСКА: если он в оставшихся двух матчах с «Краснодаром» и «Ростовом» наберёт шесть очков и забьёт достаточное количество голов, то поднимется на третье место, а команда Сандро Шварца опустится на 4-ю строчку.
- 14 мая 2022
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