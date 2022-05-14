Хохлов — о матче «Локо» — «Динамо»: игру можно разделить на два разных тайма для команд

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов отреагировал на ничейный результат в матче команды с «Локомотивом» (3:3) в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Шикарный матч. Для болельщиков вообще идеально: с адреналином и такой развязкой. Если по игре, то первый явно был за «Динамо». Во втором «Локомотив» всё-таки смог переломить и исправить ситуацию. Эту игру можно разделить на два разных тайма для команд: если «Локомотив» провёл первый тайм некачественно, а потом исправился, «Динамо» — наоборот», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.