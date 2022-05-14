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Тренер «Динамо» Булут прокомментировал результативную ничью в матче с «Локомотивом»

Тренер «Динамо» Булут прокомментировал результативную ничью в матче с «Локомотивом»
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Тренер «Динамо» Волкан Булут, заменявший дисквалифицированного Сандро Шварца на посту главного тренера московской команды, прокомментировал ничейный результат в матче с «Локомотивом» (3:3) в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Мы провели качественную игру. После первого тайма мы разочарованы итоговым результатом. Сегодня мы недовольны, но начинаем готовиться к «Сочи».

Так сложилось, что Шварца не было на скамейке, но команда хорошо себя проявила. Хотя нахождение тренера очень важно», — передаёт слова Булута корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте.

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