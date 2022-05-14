Тренер «Динамо» Булут: знаю Валентину Яшину, но не было возможности познакомиться с ней

Тренер московского «Динамо» Волкан Булут после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (3:3) вспомнил о Валентине Яшиной — вдове советского вратаря Льва Яшина, которой не стало 10 мая.

«В такие моменты сезона очень важно, как обороняется вся команда. К сожалению, сейчас такой отрезок, когда мы много пропускаем.



В новый день мы должны войти с другими мыслями. Нас ждёт важная игра с «Сочи», а потом финал со «Спартаком».



Конечно, я знаю Валентину Яшину. К сожалению, у меня не было возможности познакомиться с ней и самим Яшиным, но я знаю их», — передаёт слова Булута корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.