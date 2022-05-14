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Широков — о ничьей с «Динамо»: «Локо» не хотелось проигрывать, у них неплохая команда

Широков — о ничьей с «Динамо»: «Локо» не хотелось проигрывать, у них неплохая команда
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ, в котором встречались «Локомотив» и «Динамо». Матч закончился ничьей — 3:3.

«Хороший, яркий матч, с прекрасной интригой. Для болельщиков вообще шикарный. «Локо» тоже не хотелось проигрывать, к тому же играли дома. У них достаточно неплохая команда. Постарались отыграться — получилось», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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«Динамо» и «Локомотив» сыграли со счётом 3:3 в 29-м туре РПЛ
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