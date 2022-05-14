Мостовой: «Динамо» успокоилось и подумало: «Ай, ладно, ведём 3:1 у «Локо»

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал итог матча между «Локомотивом» и «Динамо» (3:3) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Сейчас ни на кого ничто не давит. Можно играть в своё удовольствие. То же самое будет завтра в матче «Спартак» — «Зенит». На «Динамо» ничего не давит, как и на «Локомотив». Так и должны заканчиваться такие игры. «Локомотив» перехватил ход встречи за счёт того, что «Динамо» успокоилось и подумало: «Ай, ладно, ведём 3:1», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».