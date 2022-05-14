Кононов — о «Динамо»: мне симпатизирует футбол, когда команды акцентируются на атаках

Российский специалист Олег Кононов поделился эмоциями от увиденного матча между «Локомотивом» и «Динамо» (3:3) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Первый тайм «Динамо» играли лучше. В целом мне симпатизирует такой футбол, когда команды в первую очередь акцентируются на атаках. Хотя, конечно, не стоит забывать про оборону. Болельщикам «Динамо» понравилась игра, хоть команда и выигрывала 3:1, а сыграла вничью, не говоря уже о болельщиках «Локомотива», которые получили удовольствие, сравняв счёт при 1:3. Отличный футбол. В лиге стало больше атаки», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте.