В «Локомотиве» высказались об ошибке Гильерме в матче с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал матч 29-го тура чемпионата России с «Динамо», который завершился со счётом 3:3.

«Я Гильерме сказал, что он ошибся, что не надо было разыгрывать низом. Он хотел сохранить мяч, мы стараемся играть в такой футбол, но так получилось. Игроки молодцы. Совершенно с другим настроем вышли на второй тайм», — передаёт слова Заура Хапова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Фёдор Смолов. Он воспользовался нерасторопностью защиты соперника и поразил ворота Маринато Гильерме.

«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».