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Актёр Баринов — о ничьей с «Динамо»: второй тайм «Локо» дал надежду на будущее

Актёр Баринов — о ничьей с «Динамо»: второй тайм «Локо» дал надежду на будущее
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Известный российский актёр Валерий Баринов поделился мнением о результате матча 29-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:3.

«Наконец-то «Локомотив» сыграл один тайм, который даёт хоть какую-то надежду, что в этой команде может хоть что-то получиться. Команда особо ничем не была мотивирована: только игрой, болельщиками. Во втором тайме они показали, что у них есть характер. Первый раз такой тайм, который подарил надежду на будущее. Не столько по игре: всё были ошибки. Был настрой, игра стала получаться. Вышедшие на замену ребята хорошо включились.

Сейчас ведь никто за границу не уедет. Кубков международных не будет. Второй тайм был как импортозамещение. Раз мы не можем на международную арену, то будем делать свой футбол качественнее. Если будут такие матчи, то публика пойдёт», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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