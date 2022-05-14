«Байер» с Андреем Лунёвым в составе закончил сезон на третьем месте Бундеслиги

Сегодня, 14 мая, в рамках 34-го тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене местный «Байер» встречался с «Фрайбургом». В стартовом составе домашней команды вышел российский вратарь Андрей Лунёв. Матч закончился победой «Байера» со счётом 2:1.

Клуб из Леверкузена набрал 64 очка и закончил сезон в Бундеслиге на третьем месте. Вторую строчку чемпионата Германии заняла дортмундская «Боруссия» (69), а чемпионом страны в 10-й раз подряд стала мюнхенская «Бавария» (77).

Для 30-летнего Лунёва этот матч был первым в чемпионате Германии. Он перешёл в леверкузенскую команду на правах аренды летом 2021 года и успел выйти на поле в одном официальном матче. 9 декабря 2021 года Лунёв сыграл во встрече с венгерским клубом «Ференцварош» (0:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.