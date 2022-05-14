Эрлинг Холанд попрощался с «Боруссией» Дортмунд

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд, который с нового сезона будет выступать за английский «Манчестер Сити», попрощался с дортмундской командой.

«Носить эту футболку было большой честью. В «Боруссии» я провёл незабываемые моменты, встретил особенных людей, не говоря о болельщиках, которые были нашим 12-м футболистом на поле. Жёлтая стена действительно невероятна. Я никогда не забуду ничего из этого. Спасибо каждому из вас», — написал Холанд в своём «твиттере».

21-летний Холанд выступал за немецкую команду с 29 декабря 2019 года. С тех пор норвежский нападающий в 89 матчах отметился 86 голами и 23 результативными передачами.

10 мая английский «Манчестер Сити» объявил о подписании 5-летнего контракта с форвардом. Холанд станет игроком «горожан» 1 июля 2022 года.