Наир Тикнизян признался, что работал с психологом после удалений в матчах «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как работал с психологом после нескольких удалений



«Конечно, когда ты приходишь в новую команду, где на тебя большие надежды, ложится также большой груз ответственности. Когда происходит неудачный момент, это обескураживает, где-то даже расстраивает. Но у меня не было выбора, кроме как взять себя в руки и выдать неплохую серию из двух матчей после удалений. У меня долг перед трибуной, я обязан выходить в каждом матче и делать что-то полезное. Слава богу, в последних двух играх у меня получилось выделиться, и команда смотрелась хорошо.



Писали ли что-то в соцсетях? Я в соцсетях перестал сидеть, потому что не всегда пишут то, что ты хочешь видеть. Я понял, что нет смысла тратить на это время. Во время такой неудачной серии удалений мне помогла работа над собой, с психологом, с близкими», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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