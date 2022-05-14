Тикнизян высказался об отстранении от еврокубков

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал отстранение российских клубов от еврокубков.



«Исключение из еврокубков, естественно, повлияло, но не на нашу мотивацию, а на настроение. Но болельщики приходят и поддерживают. Мы обязаны выигрывать и показывать хорошую игру вне зависимости от того, есть еврокубки или нет. Я надеюсь, что вся эта трудная ситуация в мире разрешится и всё будет хорошо.



Что касается легионеров, у нас созданы все условия для них, они чувствуют себя как дома, я в этом уверен на сто процентов. У нас хороший коллектив, мы друг друга поддерживаем и стараемся абстрагироваться от тех новостей и ситуации, которая происходит сейчас», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме Наир Тикнизян признался, что работал с психологом после удалений в матчах «Локомотива»