Тикнизян высказался об отстранении от еврокубков
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал отстранение российских клубов от еврокубков.
«Исключение из еврокубков, естественно, повлияло, но не на нашу мотивацию, а на настроение. Но болельщики приходят и поддерживают. Мы обязаны выигрывать и показывать хорошую игру вне зависимости от того, есть еврокубки или нет. Я надеюсь, что вся эта трудная ситуация в мире разрешится и всё будет хорошо.
Что касается легионеров, у нас созданы все условия для них, они чувствуют себя как дома, я в этом уверен на сто процентов. У нас хороший коллектив, мы друг друга поддерживаем и стараемся абстрагироваться от тех новостей и ситуации, которая происходит сейчас», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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