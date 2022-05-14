Карпин: считаю ли я, что «Ростов» превзошёл «Химки»? А что считать? Не видно было?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу команды в матче с «Химками» (2:0) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Почему сегодня получились два разных тайма. Из-за счёта. Это футбол, а не психология. Во втором тайме у нас было больше моментов, чем у «Химок».



Считаю ли я, что команда сегодня превзошла соперников? А что считать? Не видно было? Насколько удовлетворён игрой Голенкова? Полностью удовлетворён. Егору не хватило гола, он его заслужил», — передаёт слова Карпина пресс-служба ростовской команды на официальном сайте.

«Ростов» набрал 38 очков и вышел на девятую строчку турнирной таблицы, опередив московский «Спартак» (37 очков, матч в запасе). «Химки» с 29 очками остались на 12-й строчке и рискуют опуститься в зону стыков по итогам матча «Урал» (27) — «Рубин» (29).