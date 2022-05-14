Керк: УЕФА слишком быстро принял решение по еврокубкам. Но я здесь — ничего не поменялось
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Нападающий московского «Локомотива» Гирано Керк прокомментировал решение УЕФА в отношении российских клубов и сборных.
«УЕФА слишком быстро принял решение по еврокубкам. Но я здесь, ничего не поменялось», — передаёт слова Керка корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее УЕФА объявил о продлении отстранения российских команд и сборных от международных соревнований под своей эгидой на следующий сезон.
26-летний Керк стал игроком московского клуба в летнее трансферное окно 2021 года, перейдя из нидерландского «Утрехта» за € 6 млн. В 27 матчах за «Локомотив» нападающий забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
Соглашение Керка с железнодорожниками действует до лета 2025 года.
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