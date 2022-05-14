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Гильерме: на следующей неделе планирую договориться о новом контракте с «Локомотивом»

Гильерме: на следующей неделе планирую договориться о новом контракте с «Локомотивом»
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Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме после матча 29-го тура РПЛ с «Динамо» рассказал о том, как складывается ситуация с новым контрактом с клубом. По словам вратаря, в ближайшее время начнутся переговоры.

«Ещё не договорился с клубом. Разговоры начнутся на следующей неделе. Я за это не переживаю. На следующей неделе планирую договориться о новом контракте», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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