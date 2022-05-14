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«Как можно играть без болельщиков? Это же неинтересно». Гильерме — о бойкоте из-за Fan ID

«Как можно играть без болельщиков? Это же неинтересно». Гильерме — о бойкоте из-за Fan ID
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Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о бойкоте болельщиками матчей РПЛ из-за введения Fan ID. Ранее фанаты большинства российских клубов заявили, что будут бойкотировать игры из-за введения Fan ID. Причём было решено начать бойкот ещё до фактического внедрения новой системы.

«Я говорил болельщикам после игры, что без них будет сложно. Мы играли недавно из-за пандемии без фанатов… Это сложно. Я надеюсь, что либо болельщики, либо наше руководство футбола России найдёт какой-то компромисс. Как можно играть без болельщиков? Это же неинтересно», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

За введение системы Fan ID уже проголосовали депутаты Госдумы РФ. Аналогичная система действовала на чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.

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