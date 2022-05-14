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«Ахмат» в меньшинстве удержал победу над «Крыльями Советов»

«Ахмат» в меньшинстве удержал победу над «Крыльями Советов»
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Сегодня, 14 мая, в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном «Ахмат» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу домашней команды. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 54-й минуте счёт в матче открыл нападающий домашней команды Мохамед Конате с передачи Бернарда Бериши. Через несколько минут вторую жёлтую карточку получил защитник «Ахмата» Андрей Семёнов за фол в своей штрафной площади. Алексей Емелин назначил пенальти, который не сумел реализовать Юрий Горшков.

«Ахмат» набрал 41 очко (7-е место) и сравнялся с самарской командой по набранным баллам, однако опережает «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России за счёт лучших дополнительных показателей.

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
14 мая 2022, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Конате – 54'
Удаления: Семёнов – 60' / нет
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