«Ахмат» в меньшинстве удержал победу над «Крыльями Советов»

Сегодня, 14 мая, в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном «Ахмат» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу домашней команды. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 54-й минуте счёт в матче открыл нападающий домашней команды Мохамед Конате с передачи Бернарда Бериши. Через несколько минут вторую жёлтую карточку получил защитник «Ахмата» Андрей Семёнов за фол в своей штрафной площади. Алексей Емелин назначил пенальти, который не сумел реализовать Юрий Горшков.

«Ахмат» набрал 41 очко (7-е место) и сравнялся с самарской командой по набранным баллам, однако опережает «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России за счёт лучших дополнительных показателей.