Колыванов: никто не ожидал, что «Динамо» непонятно как выйдет на второй тайм с «Локо»

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о результате матча 29-го тура РПЛ, в котором встречались «Динамо» и «Локомотив». Матч завершился со счётом 3:3.



«Думаю, что, кроме тренеров, удовольствие от игры получили все болельщики. В плане атаки обе команды сыграли очень здорово. Наверное, после первого тайма никто не ожидал, что «Динамо» непонятно как выйдет на второй тайм. Пошли провалы, пошли моменты у «Локомотива». «Динамо» само упустило свою победу, потому что в первом тайме игра динамовцам давалось очень легко.



Кроме углового, после которого «Локомотив» забил гол, у железнодорожников моментов особо и не было. «Локомотив» воспользовался ошибками динамовцев. Что произошло? Не знаю, почему команда Шварца так успокоилась, может быть, почувствовали своё превосходство. Надо играть внимательно, аккуратно, не допускать те ошибки, которые могут привести к пропущенному голу. Если не считать кубковую игру, то у «Динамо» три поражения и одна ничья. Для клуба, который на протяжении всего сезона преследовал «Зенит», столько пропускать — это очень много», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.