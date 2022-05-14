Видео замены Холанда в его последнем матче за «Боруссию»

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд сегодня провёл свой последний матч за «шмелей». Норвежец принял участие в игре 34-го тура между «Боруссией» и «Гертой».

Футболист отметился результативным действием на 68-й минуте — он реализовал пенальти. На 91-й минуте норвежец был заменён.

«Манчестер Сити» достиг принципиальной договорённости о приобретении игрока с дортмундской «Боруссией». Отметим, что в контракте форварда со «шмелями» была прописана сумма отступных в размере € 75 млн, которую и активировали «горожане». Норвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.



Напомним, Холанд подписал контракт с «Боруссией» в начале 2020 года. Его трансфер из «Зальцбурга» обошёлся немецкой команде (по данным Transfermarkt) в € 20 млн. За «Боруссию» Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах.