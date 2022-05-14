Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и стал победителем Кубка Англии

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и стал победителем Кубка Англии
Комментарии

Сегодня, 14 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне проходил финал Кубка Англии. В нём встречались «Челси» и «Ливерпуль». Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Ливерпуля» (6:5).

Решающий пенальти реализовал защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас. У «Челси» промахнулись защитник Сесар Аспиликуэта и хавбек Мэйсон Маунт, чей удар отразил Алисон Бекер. Удар нападающего Садио Мане отразил вратарь «Челси» Эдуард Менди.

Отметим, что «Челси» также принимал участие в финале Кубка Англии прошлого сезона, где с минимальным счётом уступил «Лестеру» (0:1).

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Его ассистентами выступили Дэниел Кук и Эдвард Смарт. Резервным судьёй был Дэвид Кут.

Кубок Англии. Финал
14 мая 2022, суббота. 18:45 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 0
5 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022