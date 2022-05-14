Евгений Ловчев: чтобы «Спартак» разорвал «Зенит» — это невозможно

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

«За 7:1 отомстить практически невозможно. С каких это вдруг «Спартак» сегодняшний должен разорвать «Зенит», который только стал чемпионом и по качеству футболистов значительно сильнее? Однозначно нет. Игра будет равная, принципиальная. Как многие говорят, «Зениту» ничего не надо, «Спартаку» — тоже.

Это принципиальный матч: не зря его называют дерби двух столиц. Руководители клубов постоянно друг другу шпильки какие-то вставляют, подогревают интерес к этому. Игра будет острая. Однако чтобы «Спартак» разорвал «Зенит» — это невозможно», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.