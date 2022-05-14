Роман Широков: «Спартак» никогда не обыграет «Зенит» со счётом 7:1? Зрите в корень

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков высказался о предстоящем матче команд в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Сможет ли «Спартак» отомстить за 1:7? Смотря что назвать мщением. «Спартак» никогда не обыграет «Зенит» с таким же счётом? Зрите в корень. Победа — да, будет хороша для «Спартака». Они набрали неплохой ход, для них важно победить так же, как и для «Зенита». Просто для «Спартака» это будет последний домашний матч», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, встреча первого круга между командами на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге закончилась победой домашней команды со счётом 7:1.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 15 мая. Начало — в 16:30 мск.
- 14 мая 2022
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