Роман Широков: «Спартак» никогда не обыграет «Зенит» со счётом 7:1? Зрите в корень

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков высказался о предстоящем матче команд в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Сможет ли «Спартак» отомстить за 1:7? Смотря что назвать мщением. «Спартак» никогда не обыграет «Зенит» с таким же счётом? Зрите в корень. Победа — да, будет хороша для «Спартака». Они набрали неплохой ход, для них важно победить так же, как и для «Зенита». Просто для «Спартака» это будет последний домашний матч», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча первого круга между командами на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге закончилась победой домашней команды со счётом 7:1.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 15 мая. Начало — в 16:30 мск.