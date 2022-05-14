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Хави: финансовая ситуация «Барселоны» может повлиять на будущее Френки де Йонга

Хави: финансовая ситуация «Барселоны» может повлиять на будущее Френки де Йонга
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Главный тренер «Барселоны» Хави допустил, что каталонский клуб может быть вынужден продать полузащитника команды Френки де Йонга. Ранее британские СМИ сообщали, что игроком активно интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Он является очень важным игроком, практически всегда выходит в стартовом составе. Это фундаментальный игрок нашей команды. Но есть финансовая ситуация клуба, от которой мы зависим. Он должен быть большой частью нынешней эры клуба, но посмотрим, как всё сложится.

Обстоятельства диктуют все условия. Мы зависим от финансовой ситуации. Через несколько дней мы будем понимать, в какой ситуации находимся. И тогда можно будет начать планировать», — цитирует тренера France24.

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