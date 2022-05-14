«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» видеороликом с бездомным

Московский «Спартак» выпустил ролик к матчу 29-го тура с «Зенитом», где в главной роли выступил бездомный, живущий в старом доме. Материал опубликован в телеграм-канале красно-белых.

Видеоролик оформлен по тематике песни группы «Король и Шут» — «Проклятый старый дом». Главный герой, которого исполняет бездомный, сидит в доме, а его окружают вещи и команды, которые представители «Спартака» ассоциируют с «Зенитом» — «Сочи», «Оренбург», Fan ID, эксперты (вероятно, подразумеваются специалисты на телевидении) и кроты (вероятно, «Спартак» ассоциирует их с судьями).

В ролике также показан телевизор с надписью VAR и бутылка с фразой «бюджеты», из которой пьёт главный герой.

В конце видеоролика мужчина, одетый в экипировку «Спартака», собирает все банки (на них были изображены логотипы клубов и другие предметы) в сетку, которую выкидывает в воду. Эпизод сопровождается надписью «Нам слишком тесно взаперти, и мы мечтаем об одном».



Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится завтра, 15 мая.