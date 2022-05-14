Осинькин: не могли подумать, что после игры с «Динамо» возникнут проблемы с настроем

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1).
«Судя по тренировкам, не могли предположить, что после матча с «Динамо» могут возникнуть проблемы с настроем. Работа была хорошей. Из-за медленного поля не мы не смогли взять то, что могли взять и сделать лучше. О психологии уже сложно говорить. Нет, у нас были моменты. И у Ежова в начале матча, у Цыпченко был убойный момент. Могли ли мы играть лучше?
Да, наверное. В конце матча мы выдвинули Барача, в надежде, что он сможет найти момент в игре головой. Но вышел такой матч. Мы не смогли это сделать. На стандартных положениях мы всё равно проигрывали «Ахмату», в том числе банально за счёт роста. Мы могли играть лучше», — цитирует Осинькина пресс-служба клуба.
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