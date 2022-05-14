«Надеюсь, у меня будет большей возможностей». Хавбек «Челси» — о своём игровом времени
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Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич высказался на тему своего игрового времени в команде.
«Конечно, я всё ещё люблю «Челси», я хочу быть на поле. Мне очень нравится быть в клубе, поэтому я надеюсь, что у меня будет больше возможностей», — приводит слова Пулишича журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
23-летний Пулишич пополнил состав английского клуба в январе 2019 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». Американский футболист отыграл вторую часть сезона-2018/2019 за немецкий клуб, а полноценно присоединился к «Челси» лишь летом.
В 37 матчах нынешнего сезона Пулишич провёл на поле 2135 минут из 3330 возможных (64%). На счету полузащитника восемь голов и пять результативных передач.
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