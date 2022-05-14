Ван Дейк — о повреждении в матче с «Челси»: играл с неприятной болью в колене

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал повреждение, которое он получил в финале Кубка Англии. В матче с «Челси» центральный защитник был вынужден покинуть поле перед овертаймом. Позднее стало известно, что он получил повреждение ещё в первой половине встречи.



«Нам нужно будет проверить всё. Я почувствовал дискомфорт в первом тайме, когда совершил спринт. Отыграл около 20 минут с неприятной болью в колене. Я играл, но не мог рисковать. Поэтому мы доверились Жоэлю Матипу. Надеюсь, что всё будет в порядке.



Мы выиграли очередной трофей. Этой командой его ещё у нас не было. На мой взгляд, наш клуб слишком долго его не выигрывал. Матч был тяжёлым. К счастью, мы одержали победу», — цитирует ван Дейка пресс-служба клуба.

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