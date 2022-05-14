«Монако» обыграл «Брест» и сравнялся по очкам с «Марселем», идущим на 2-м месте

Сегодня, 14 мая, в рамках 37-го тура французской Лиги 1 «Монако» на стадионе «Луи II» принимал «Брест». Сильнее оказались хозяева — они одержали победу со счётом 4:2.

Спустя 10 минут счёт открыли гости — отличился Жан-Кевин Дюверн. На 23-й минуте Юсеф Белайли укрепил преимущество «Бреста». После этого монегаски забили 4 безответных мяча — голы на свой счёт записали Виссам Бен-Йеддер, который оформил хет-трик, и Кевин Фолланд.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин принимал участие в матче.

«Монако» в 37 матчах чемпионата Франции набрал 68 очков и занимает в турнирной таблице третье место. В активе «Марселя» 68 очков, но команда Хорхе Сампаоли опережает монегасков по результатам личных встреч. Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ», вернувший себе это звание досрочно за несколько туров до окончания турнира.



25-летний Головин в 38 матчах нынешнего сезона стал автором четырёх голов и восьми результативных передач.