Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» ждёт предложений по трансферу Наваса, вратарём команды будет Доннарумма

«ПСЖ» ждёт предложений по трансферу Наваса, вратарём команды будет Доннарумма
Комментарии

Французский «ПСЖ» не собирается ротировать вратарей в новом сезоне и оставит в команде итальянца Джанлуиджи Доннарумму. Костариканец Кейлор Навас будет продан, а клуб ждёт предложений по его трансферу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее 23-летний Доннарумма заявил, что «ПСЖ» будет нужно сделать выбор между ним и Навасом. Итальянский вратарь перешёл в стан парижан перед стартом нынешнего сезона. В 23 матчах вратарь пропустил 23 мяча и восемь раз сыграл «на ноль».

35-летний Навас стал игроком ПСЖ" в 2019 году. В 25 матчах нынешнего сезона Кейлор пропустил 24 мяча и девять раз сыграл «на ноль».

Соглашение между Доннаруммой и «ПСЖ» истекает в 2026 году, с Навасом — в 2024 году.

Новость по теме
В «ПСЖ» видят в Дарвине Нуньесе потенциальную замену Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022