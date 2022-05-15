«ПСЖ» ждёт предложений по трансферу Наваса, вратарём команды будет Доннарумма

Французский «ПСЖ» не собирается ротировать вратарей в новом сезоне и оставит в команде итальянца Джанлуиджи Доннарумму. Костариканец Кейлор Навас будет продан, а клуб ждёт предложений по его трансферу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее 23-летний Доннарумма заявил, что «ПСЖ» будет нужно сделать выбор между ним и Навасом. Итальянский вратарь перешёл в стан парижан перед стартом нынешнего сезона. В 23 матчах вратарь пропустил 23 мяча и восемь раз сыграл «на ноль».

35-летний Навас стал игроком ПСЖ" в 2019 году. В 25 матчах нынешнего сезона Кейлор пропустил 24 мяча и девять раз сыграл «на ноль».

Соглашение между Доннаруммой и «ПСЖ» истекает в 2026 году, с Навасом — в 2024 году.