Агент Левандовского будет настаивать, чтобы «Бавария» выставила его на трансфер

Футбольный агент Пини Захави, представляющий интересы форварда «Баварии» Роберта Левандовского, будет настаивать на выставлении игрока на трансфер. Причём агент намеревается добиться того, чтобы поляка выставили на трансфер как можно скорее, утверждает журналист Фабрицио Романо.



Приоритетом Левандовского остаётся переход в «Барселону». Пока клубы ещё не начали контактировать по данному вопросу, но Роберт будет готов принять предложение каталонцев. Он заключит контракт до лета 2025 года.



Ранее нападающий сообщил, что хочет покинуть команду. Левандовски заявил, что с большой долей вероятности он уже провёл последний матч за немецкий клуб.

Нападающий выступает за «Баварию» с 2014 года. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. В нынешнем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах. Он забил 50 голов и сделал семь результативных передач.