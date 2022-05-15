Головин прокомментировал волевую победу «Монако». Команда отыгралась с 0:2

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в матче 37-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (4:2).

«Конечно, это важнейшие три очка. Самое главное, что мы их набрали сегодня, обязаны были выигрывать этот матч. Даже проигрывая 0:2, ни секунды не сомневались в себе, верили в победу и продолжали работать. Здорово, что смогли проявить характер. Такая ситуация — это всегда определённая проверка для любой команды. Приятно, что мы достойно вышли из этого положения и одержали закономерную победу.



Важно ли, что по итогам этого тура выходим на второе место? Естественно, это серьёзный шаг к достижению цели. Теперь всё зависит от нас. Остаётся заключительная игра чемпионата. Все понимают её значение. Нужно сделать максимум, чтобы занять второе место», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По ходу игры монегаски уступали со счётом 0:2, однако смогли отыграть 4 мяча и одержать победу.