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Динамовец Фомин забил 23-й пенальти из 23 за всю профессиональную карьеру

Динамовец Фомин забил 23-й пенальти из 23 за всю профессиональную карьеру
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, забивший в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Локомотивом», реализовал 23-й пенальти из 23 в карьере на высшем уровне.

В сегодняшней игре Фомин забил пенальти на 38-й минуте. Едвай снёс Фёдора Смолова в своей штрафной, после чего Сергей Иванов назначил 11-метровый удар. Фомин развёл мяч и Гильерме по разным углам и упрочил преимущество «Динамо» в счёте.

Напомним, Даниил выступает за московское «Динамо» с лета 2020 года. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн. В составе бело-голубых он принял участие в 63 матчах, в которых забил 19 мячей.

С 2020 года Фомин вызывается в сборную России, за которую провёл восемь встреч, в которых не сумел забить ни одного мяча.

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