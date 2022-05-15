Салах ответил на вопрос, сможет ли сыграть в финале Лиги чемпионов после повреждения

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заверил, что будет готов к финалу Лиги чемпионов, в котором английский клуб встретится с «Реалом». Накануне, 14 мая, египтянин получил повреждение в финале Кубка Англии. В матче с «Челси» Салах был вынужден покинуть поле уже в первом тайме. Красные в итоге одержали победу в серии пенальти.
«Смогу ли я сыграть в финале Лиги чемпионов? Конечно», — сказал Салах журналистам после матча.
Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Ливерпуля» (6:5).
Решающий пенальти реализовал защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас. У «Челси» промахнулись защитник Сесар Аспиликуэта и хавбек Мэйсон Маунт, чей удар отразил Алисон Бекер. Удар нападающего Садио Мане отразил вратарь «Челси» Эдуард Менди.
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