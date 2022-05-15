Тухель — о поражении от «Ливерпуля»: сказал игрокам, что горжусь ими

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение в Кубке Англии от «Ливерпуля».



«Как и в случае с предыдущим финалом, Кубка лиги, никаких сожалений. Я сказал игрокам, что горжусь ими. Мы провели 240 минут в финалах с, возможно, самой опасной атакующей командой в мире, и счёт – 0:0. Мы проигрываем по пенальти, и мы разочарованы и опечалены, но в то же время гордимся тем, что сделали всё, что должны были. Во время игры я был уверен, что перевес был у нас, но, к сожалению, я был неправ.

В этом сезоне мы четыре раза доказали, что можем показывать отличную игру, чтобы конкурировать с «Ливерпулем» на таком уровне. Все результаты были заслуженными, и матчи могли пойти как в нашу, так и в их пользу», — цитирует Тухеля Football.London.

Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Ливерпуля» (6:5).