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Алисон — о победе «Ливерпуля» в Кубке: это придаст нам уверенности в АПЛ и финале ЛЧ

Алисон — о победе «Ливерпуля» в Кубке: это придаст нам уверенности в АПЛ и финале ЛЧ
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29-летний бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о победе мерсисайдцев в финале Кубка Англии над «Челси» по серии пенальти (0:0, 6:5 пен.).

«Невероятно, мы продемонстрировали такую хорошую игру. Жаль, что нам не удалось забить. Это была настоящая борьба, нам удалось сыграть на ноль, а затем ребята прекрасно справились с серией пенальти. Я и Менди совершали потрясающие сейвы. Я не смог бы совершать такие спасения без помощи команды, они хорошо работают и облегчают мне задачу.

Спасение в серии пенальти? Это было хорошо, да? Все тренеры вратарей помогают мне с решениями. «Челси» действительно хорошо выступил, но мы заслужили эту победу. Можно сказать, что я сделал сейв только потому, что мы заслужили этот результат. Это придаст нам больше уверенности в Премьер-лиге, а также в финале Лиги чемпионов. Сейчас фантастический момент, нам просто нужно наслаждаться», — приводит слова Алисона BBC.

Кто покинет «Челси» летом 2022 года?

В нынешнем сезоне Алисон принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых пропустил 38 мячей, а в 27 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.

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