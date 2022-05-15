Алисон — о победе «Ливерпуля» в Кубке: это придаст нам уверенности в АПЛ и финале ЛЧ

29-летний бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о победе мерсисайдцев в финале Кубка Англии над «Челси» по серии пенальти (0:0, 6:5 пен.).
«Невероятно, мы продемонстрировали такую хорошую игру. Жаль, что нам не удалось забить. Это была настоящая борьба, нам удалось сыграть на ноль, а затем ребята прекрасно справились с серией пенальти. Я и Менди совершали потрясающие сейвы. Я не смог бы совершать такие спасения без помощи команды, они хорошо работают и облегчают мне задачу.
Спасение в серии пенальти? Это было хорошо, да? Все тренеры вратарей помогают мне с решениями. «Челси» действительно хорошо выступил, но мы заслужили эту победу. Можно сказать, что я сделал сейв только потому, что мы заслужили этот результат. Это придаст нам больше уверенности в Премьер-лиге, а также в финале Лиги чемпионов. Сейчас фантастический момент, нам просто нужно наслаждаться», — приводит слова Алисона BBC.
Кто покинет «Челси» летом 2022 года?
В нынешнем сезоне Алисон принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых пропустил 38 мячей, а в 27 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.
- 15 мая 2022
-
01:39
-
01:38
-
01:21
-
01:20
-
00:57
-
00:52
-
00:47
-
00:44
-
00:35
-
00:15
-
00:14
-
00:13
-
00:00
- 14 мая 2022
-
23:53
-
23:41
-
23:28
-
23:22
-
23:22
-
23:14
-
23:13
-
23:03
-
23:03
-
22:55
-
22:49
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:18
-
22:06
-
22:00
-
21:54
-
21:54