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Морьентес — о «Ливерпуле»: это худший соперник для «Реала»

Морьентес — о «Ливерпуле»: это худший соперник для «Реала»
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Бывший форвард мадридского «Реала» Фернандо Морьентес считает, что «Ливерпуль» — самая неудобная команда для «сливочных».

«Когда началась Лига чемпионов, я сказал, что единственная команда, которую я не хотел бы видеть в матче с «Реалом», – это «Ливерпуль». Теперь этого не избежать. На мой взгляд, это самая мощная команда. Самая сильная. Сильнее, чем «Бавария», «ПСЖ» или «Манчестер Сити».

Это худший соперник для «Реала». Это команда, которая очень хорошо бежит, у которой очень быстрые игроки в атаке, а «Реал» сильно страдает, когда высоко прессингует и играет с высокой линией обороны. Если раньше нужно было быть осторожным с тремя игроками: Салахом, Фирмино и Мане, то теперь ещё есть Жота и Луис Диас. Пять нападающих. У них отличная атака, но их шансы выиграть – 50%. Даю им ни больше ни меньше», — цитирует Морьентеса AS.

Напомним, финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс» 28 мая.

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