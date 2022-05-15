Друзья Промеса предлагали пострадавшему родственнику € 20 тыс., чтобы он отозвал заявление

Стали известны новые подробности уголовного дела, в котором 30-летний нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес обвиняется в умышленном нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату. Об этом сообщает NOS.

Как отмечает источник, в момент совершения преступления телефонные разговоры Промеса уже прослушивались правоохранительными органами, так как футболист находился в их поле зрения в подозрении по сбыту наркотических веществ. Как уже ранее стало известно, в одном из телефонных звонков Квинси сам признался отцу в совершённом преступлении против своего двоюродного брата.

Главные качки в футболе.

Однако, исходя из появившихся сведений, осенью 2020 года друзья Промеса предлагали пострадавшему родственнику около € 20 тыс. за то, чтобы он отозвал своё заявление из полиции. Подтверждения этому также были получены исходя из расшифровки телефонных звонков, примечательно, что один из этих друзей уже получил реальный тюремный срок в Бельгии за дело о сбыте кокаина.