Друзья Промеса предлагали пострадавшему родственнику € 20 тыс., чтобы он отозвал заявление

Стали известны новые подробности уголовного дела, в котором 30-летний нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес обвиняется в умышленном нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату. Об этом сообщает NOS.
Как отмечает источник, в момент совершения преступления телефонные разговоры Промеса уже прослушивались правоохранительными органами, так как футболист находился в их поле зрения в подозрении по сбыту наркотических веществ. Как уже ранее стало известно, в одном из телефонных звонков Квинси сам признался отцу в совершённом преступлении против своего двоюродного брата.
Однако, исходя из появившихся сведений, осенью 2020 года друзья Промеса предлагали пострадавшему родственнику около € 20 тыс. за то, чтобы он отозвал своё заявление из полиции. Подтверждения этому также были получены исходя из расшифровки телефонных звонков, примечательно, что один из этих друзей уже получил реальный тюремный срок в Бельгии за дело о сбыте кокаина.
- 15 мая 2022
-
03:06
-
03:00
-
02:09
-
01:54
-
01:39
-
01:38
-
01:21
-
01:20
-
00:57
-
00:52
-
00:47
-
00:44
-
00:35
-
00:15
-
00:14
-
00:13
-
00:00
- 14 мая 2022
-
23:53
-
23:41
-
23:28
-
23:22
-
23:22
-
23:14
-
23:13
-
23:03
-
23:03
-
22:55
-
22:49
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:18